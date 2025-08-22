Thị trường iPhone cũ tăng mạnh

Trước áp lực chi tiêu và lo ngại giá iPhone mới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới…, thị trường nên iPhone đã qua sử dụng trở nên sôi động.

iPhone cũ vẫn là lựa chọn tốt với người dùng

Báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (Like New) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.

Người tiêu dùng Việt ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1 đến 5-2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ - vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, ngay từ 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone Like New đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ… được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Tại Di Động Việt, trong phân khúc iPhone đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng…

Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại Like New như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 cũ chỉ từ 8,09 triệu đồng…

Bên cạnh đó, khi mua iPhone cũ tại Di Động Việt, khách hàng được dùng thử 30 ngày để kiểm tra hiệu năng, loa, màn hình… và có thể đổi - trả - hoàn sản phẩm nếu phát sinh lỗi, hư hỏng… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH