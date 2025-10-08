Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến kiểm tra, nắm tình hình tại Đồn Biên phòng Nam Du

Ngày 8-10, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác biên phòng tại Đồn Biên phòng Nam Du, BĐBP tỉnh An Giang.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP và đoàn công tác nắm tình hình tại đặc khu Kiên Hải. Ảnh: TUẤN KIỆT

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nam Du cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới vùng biển, đảo; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào hoạt động trên vùng biển thuộc đơn vị quản lý, nhất là hoạt động của tàu chở khách ra đảo du lịch đảm bảo an toàn...

đơn vị còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, đồn phối hợp địa phương và các đơn vị vận động được 1.400 bao xi măng dành xây dựng các công trình dân sinh trên đảo; hỗ trợ xây 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng cho các hộ dân khó khăn trên đảo; hỗ trợ học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”…

Sau khi kiểm tra, nắm tình hình trên đảo, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nam Du đạt được. Thiếu tướng yêu cầu, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng bổ sung kế hoạch phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức huấn luyện, học tập nâng cao nghiệp vụ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển, đảo.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động đánh bắt hải sản, không vi phạm các quy định về khai thác IUU; nắm và xử lý tốt các vụ việc, tình hình trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP và đoàn công tác tặng quà nhà trường và các em học sinh Trường THCS An Sơn. Ảnh: NAM KHÔI

Dịp này, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến và đoàn công tác đã đến dâng hương tại bia tưởng niệm các ngư dân gặp nạn trong cơn bão Linda năm 1997; tặng quà của Bộ Tham mưu BĐBP cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nam Du, đơn vị Công an, Hải quân, Tổ địa bàn (đặc khu Kiên Hải) và 10 học sinh Trường THCS An Sơn, đặc khu Kiên Hải.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT