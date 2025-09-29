Thanh Hóa: Bí thư Chi bộ thôn bị cây đè tử vong khi đi trực phòng chống bão

Trong khi đi trực phòng chống bão số 10, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị cây đổ đè vào người dẫn tới tử vong.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa căng mình giúp dân ứng phó bão số 10

Sáng 29-9, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, từ chiều tối 28-9, ông Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1965, Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3) cùng các lực lượng tham gia trực phòng chống bão.

Lực lượng Công an Thanh Hóa cắt cây gãy đổ, giúp giải phóng đường đi tạm thời

Khoảng 6 giờ sáng 29-9, ông Hùng đang di chuyển từ nhà văn hóa thôn về nhà thì bất ngờ gặp gió lớn, một cây xà cừ đổ xuống đè trúng người khiến ông tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang tới động viên gia đình, cùng gia đình lo hậu sự cho ông Hùng.

Nhiều nhà dân tại xã Hoằng Phú bị hư hỏng nặng

Khoảng 4 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Long, đang neo đậu trên sông Mã bị co giật, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đến vị trí tàu có người gặp nạn để tổ chức cứu nạn.

Công an Thanh Hóa và các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Sau một thời gian vượt sóng và gió lớn, tổ công tác đã tiếp cận được vị trí tàu, đưa anh T.V.D. (sinh năm 1975, trú tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá) vào bờ và kịp thời chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu.

Lực lượng công an giải cứu một cháu nhỏ tại xã Hoằng Phú bị mắc kẹt do sập mái tôn

Chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng đã giải cứu an toàn 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mái tôn sập, tại xã Hoằng Phú.

Hiện tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có gió và mưa lớn. Nhiều nơi ngập lụt nặng và mất điện.

DUY CƯỜNG