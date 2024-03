Thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Cát (Bình Dương) và thành phố Gò Công (Tiền Giang)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình của Chính phủ

Với 100% thành viên dự họp tán thành, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Thị xã Bến Cát, tới đây là thành phố Bến Cát, là một trong năm đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TPHCM; vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông.

Cũng với tỷ lệ tán thành 100%, UBTVQH đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp và thành lập 4 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Thành viên UBTVQH dự họp

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra về tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Hồ sơ các đề án đã bảo đảm đầy đủ các tài liệu theo đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

ANH PHƯƠNG