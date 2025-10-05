Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2025, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Ở trong nước, chúng ta tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025; tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nổi bật là tác động, ảnh hưởng lớn từ bên ngoài, các thị trường truyền thống bị thu hẹp; sức ép điều hành vĩ mô; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc (nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu); xảy ra liên tiếp các cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu làm rõ những bất cập cũng như giải pháp trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý 4, nhất là các giải pháp đạt tăng trưởng cao, 8,3 - 8,5% trong bối cảnh rất khó khăn...

LÂM NGUYÊN