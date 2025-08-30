Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp: Chung sức vì mục tiêu tăng trưởng đột phá

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp

Cùng dự gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI…

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, cho biết, trong 8 tháng đầu năm, nhờ sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, là mức cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua, tiếp tục là nước tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới.

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt hơn 80% dự toán, tăng gần 27,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 81,8% dự toán; đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 171.700 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay...

Tuy vậy, theo báo cáo, bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, khích lệ, nền kinh tế vẫn còn những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại; tiềm năng và dư địa phát triển vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Những vướng mắc về thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh chưa được khắc phục triệt để.

Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; thiếu kết nối giữa các khu vực doanh nghiệp và các thành phần kinh tế…

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ nay đến cuối năm đạt 8,3-8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp phải đạt ít nhất 2 con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Về các giải pháp, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành, địa phương, cần đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, cắt giảm mọi rào cản, tạo thuận lợi tối đa để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Song song đó, thực sự đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “kiến tạo phát triển”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm…

Các doanh nghiệp cần tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để biến thách thức thành cơ hội; mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

