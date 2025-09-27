Thủ tướng: Hải Phòng phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng vừa hợp nhất thành TP Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng tổ chức tốt đại hội các cấp; Thủ tướng đánh giá cao báo cáo chính trị và các văn kiện được xây dựng công phu, khoa học, bám sát các quan điểm chỉ đạo, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để có kế hoạch hành động ngay.

Các đại biểu dự đại hội

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng tại TP Hải Phòng nhiệm kỳ qua, Thủ tướng cho biết, công tác này được đặc biệt quan tâm, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng được tăng cường; cải cách hành chính ở Hải Phòng luôn thuộc tốp đầu cả nước.

Có được kết quả đó, Thủ tướng cho rằng Hải Phòng phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng được hun đúc, không ngừng nghỉ. Về kinh tế - xã hội, Thủ tướng ấn tượng với việc Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng 2 con số liên tiếp trong 10 năm, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, tính chung 5 năm qua, địa phương này thu ngân sách là 670.000 tỷ đồng (gồm cả Hải Dương trước đây).

Đoàn chủ tịch đại hội

Thủ tướng cũng chia sẻ 2 băn khoăn, trăn trở lớn ở giai đoạn tới: Một là, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa đáp ứng yêu cầu đột phá, năng lực quản trị điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế, đặt ra yêu cầu mới cho TP Hải Phòng.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xác định cần phải làm gì để chuyển trạng thái nhanh nhất. Hai là, cần có cơ chế chính sách, giải pháp đột phá nào để khai thác tiềm năng khác biệt của Hải Phòng, để đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Thời gian tới, Thủ tướng chia sẻ, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi, do đó, Hải Phòng phải nắm chắc tình hình, chủ động, chiến lược trong mọi hoàn cảnh. “Trong bối cảnh chung đó, Hải Phòng phải có đường đi riêng, nắm chắc tình hình, để luôn đứng vững trên thế mạnh của Hải Phòng. Do đó, cần linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành”, Thủ tướng chia sẻ và đề nghị Hải Phòng cần có đóng góp nhiều hơn cho cả nước vào sự tăng trưởng.

Để làm được điều đó, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hải Phòng ra mắt đại hội

Thủ tướng cơ bản đồng ý phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội; đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Hải Phòng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và làm sống động mạnh mẽ 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Dịp này, Thủ tướng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm mà TP Hải Phòng thực hiện trong thời gian tới: Làm rõ nội hàm để xây dựng, hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa để thực hiện thành công tại TP Hải Phòng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước; phát triển nhanh, xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân năm sau cao hơn năm trước - năm sau đột phá hơn năm trước, bảo đảm vững chắc “an ninh, an toàn, an dân”.

Đồng chí Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 người. Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người do đồng chí Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐỖ TRUNG