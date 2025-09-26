Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đức Phúc sau chiến thắng tại Intervision 2025

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ca sĩ Đức Phúc

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng Đức Phúc và đánh giá cao nỗ lực, bản lĩnh sân khấu cùng sự nghiêm túc của nam ca sĩ. Thứ trưởng nhấn mạnh, Intervision là một cuộc thi khắc nghiệt, khi mỗi thí sinh chỉ có 3 phút để truyền tải trọn vẹn cảm xúc và thông điệp. “Đức Phúc đã làm điều đó rất xuất sắc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 4,5 tỷ lượt người xem toàn cầu, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam rộng rãi ra thế giới. "Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là một giải thưởng âm nhạc mà còn là cơ hội vàng để quảng bá văn hóa, con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy nghệ sĩ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập, cạnh tranh và tỏa sáng ở các sân khấu âm nhạc quốc tế", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Lễ trao tặng Bằng khen được tổ chức tại Bộ VH-TT-DL

Chia sẻ tại buổi lễ, ca sĩ Đức Phúc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ VH-TT-DL đã tin tưởng giao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi, giúp anh có cơ hội khẳng định bản thân trên đấu trường âm nhạc quốc tế. "Đặc biệt, việc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen là một vinh dự vô cùng to lớn đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của cá nhân tôi và toàn bộ ê kíp thực hiện, mà còn là nguồn động lực để tôi tiếp tục nỗ lực sáng tạo, lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thế giới", nam ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Đức Phúc cũng cho biết: "Khi nhận được lời mời đại diện Việt Nam tham dự, tôi đã rất trăn trở. Đây là lần đầu tiên tôi bước ra một sân chơi âm nhạc quốc tế nên vừa hào hứng vừa lo lắng. Tôi đã họp với ê-kíp, bàn bạc kỹ lưỡng về việc sẽ mang ca khúc nào để vừa thể hiện được bản sắc dân tộc, vừa đủ sức chinh phục khán giả quốc tế. Khi lựa chọn được ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, bởi đây là một sáng tác đậm chất sử thi, rất phù hợp để kể câu chuyện về sức mạnh, tinh thần Việt Nam trên sân khấu quốc tế".



MAI AN