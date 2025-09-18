Thủ tướng yêu cầu rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Trị

Nhận được tin tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển số 37C-587.63 gây ra, làm 3 người chết, 7 người bị thương, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng công an, y tế khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Trị khẩn trương trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan vụ tai nạn giao thông, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với ô tô biển kiểm soát 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo đúng quy định các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Vụ tai nạn làm 3 người chết, 7 người bị thương

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên.

Cùng với đó, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, nhất là về điều kiện an toàn của phương tiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ; tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp; chỉ đạo các địa phương rà soát hành lang an toàn giao thông, điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý; rà soát các tuyến đường, khu vực chợ, trường học, nơi đông dân cư dọc các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông cao để có biện pháp tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, biển báo, chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân…

LÂM NGUYÊN