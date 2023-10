Thừa Thiên Huế: Khởi tố hai vợ chồng cho vay lãi nặng

Tối 6-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do hai vợ chồng cầm đầu với lãi suất trên 180%/năm.

Hai đối tượng bị khởi tố là Lê Văn Cẩm (SN 1987) và vợ là Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1987), cùng trú tại 3/113 Đào duy Anh, phường Thuận Lộc, TP Huế.

Hai đối tượng khai nhận, từ khoảng cuối năm 2021 đến nay đã cho nhiều người dân… trên địa bàn TP Huế vay tiền với lãi suất cao.

Khi có nhu cầu, người dân liên hệ trực tiếp với vợ chồng Cẩm để vay, không cần thế chấp tài sản, không giữ giấy tờ tùy thân của người vay.

Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay trên địa bàn khoảng gần 3 tỷ đồng, lãi suất 146%-182,5%/năm.

Quá trình thu thập tài liệu, xác minh, bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với 13 người, hơn 90 lượt vay, vợ chồng Cẩm thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn cẩm về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Diệu Hiền bị khởi tố bị can nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.