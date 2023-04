Thực hư về việc bị can Nguyễn Phương Hằng bị yêu cầu bồi thường gần 90 tỷ đồng

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cùng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bốn đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (TS Luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, từ tháng 3-2021 đến 23-3-2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản Youtube, Facebook, TikTok tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải nhiều bài viết với nhiều nội dung chưa được kiểm chứng gây xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Quá trình làm việc, 3 bị can Nhi, Hà, Tân khai không có mâu thuẫn với các cá nhân bà Hằng livestream xúc phạm, mà làm theo chỉ đạo của bà Hằng.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Quân trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Hằng. Bị can Quân cũng nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng là chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án. Nhóm bị can Hà, Nhi, Tân, Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Hằng và cả 5 bị can này phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Kết luận điều tra vụ án còn có yêu cầu bồi thường của 10 bị hại gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Trần Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), chồng ca sĩ Thủy Tiên là ông Lê Công Vinh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà.

Hầu hết, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm họ.

Tuy nhiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất gần 90 tỷ đồng.

Cụ thể, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỷ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỷ đồng.

Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Tối 7-4, ca sĩ Thủy Tiên đã đăng tải thông tin liên quan về việc yêu cầu bồi thường liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội. Ca sĩ này cho biết, việc yêu cầu bồi thường 44 tỷ đồng là thông tin không chính xác. Ca sĩ Thủy Tiên không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bồi thường vật chất, tức thiệt hại kinh tế mà bà Hằng đã gây ra cho công ty quản lý… Tất cả bằng chứng về thiệt hại của công ty phía luật sư của ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cho cơ quan điều tra. Đây là số tiền mà công ty đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất.