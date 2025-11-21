Khánh Hòa bác tin "vỡ đập Am Chúa, Suối Dầu"

Chiều 21-11, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đã làm việc với các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định các thông tin "vỡ đập" là sai sự thật. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Cụ thể, các nội dung như “vỡ đập Am Chúa”, “vỡ đập Suối Dầu”, hay “tin khẩn yêu cầu người dân khu vực Chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh di dời ngay vì tối nay xả đập mực nước 3,5m…” đều là thông tin bịa đặt, gây ngộ nhận, hoang mang dư luận; ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống thiên tai, cũng như hoạt động của các lực lượng đang ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công an tỉnh đề nghị người dân ở vùng hạ lưu, vùng đang chịu ảnh hưởng lũ lụt nâng cao cảnh giác, không tin và không chia sẻ những thông tin giật gân, chưa được kiểm chứng.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân xã Vạn Ninh ra khỏi vùng lũ. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Người dân cần theo dõi và cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước để chủ động bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang xác minh, xử lý một số cá nhân tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG