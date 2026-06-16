Chính phủ sẽ thí điểm chấm KPI trong xây dựng pháp luật

Sáng 16-6, tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật sẽ là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Ảnh: CẨM HÀ

Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là công cụ để tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển. Để hoàn thành khối lượng lập pháp rất lớn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (171 trong tổng số 192 nhiệm vụ), Chính phủ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu, trong đó có việc thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI để đo lường tiến độ và chất lượng công tác này. “Kết quả chấm điểm là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, tư duy lập pháp là pháp luật phải "đi trước mở đường", dứt khoát khắc phục tình trạng "không quản được thì cấm", Chính phủ sẽ kiểm soát chặt chẽ chính sách ngay từ khâu đầu tiên, đảm bảo tính minh bạch và không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ chi phối; xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ hoặc chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cam kết nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong suốt quá trình từ đề xuất chính sách đến tổ chức thi hành.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các bộ, cơ quan ngang bộ phải chủ động chuẩn bị hồ sơ chính sách, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo Kết luận số 17 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không chờ kế hoạch của Chính phủ mới triển khai thực hiện nhiệm vụ.

ANH PHƯƠNG