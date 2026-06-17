Tiền đổ vào bắt đáy, VN-Index trụ trên 1.800 điểm

Lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số VN-Index thu hẹp đà giảm, chốt phiên chỉ còn mất gần 2 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17-6 đảo chiều giảm sau 3 phiên tăng liên tục trước đó. Có thời điểm VN-Index mất gần 20 điểm do áp lực bán gia tăng, nhưng lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, chốt phiên chỉ còn mất gần 2 điểm, tức phục hồi khoảng 18 điểm trong phiên.

Trong đó, nhóm cổ phiếu Vingroup là tác nhân chính kéo lùi thị trường. Cụ thể, VIC giảm 1,03%, VHM giảm 1,1% và VRE giảm 1,75% đã lấy đi gần 6 điểm của VN-Index, trong khi mức giảm chung của chỉ số chưa tới 2 điểm.

Không chỉ cổ phiếu Vingroup, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ: VPI giảm 2,42%, KDH giảm 1,69%, NVL giảm 1,11%, PDR giảm 1,3%, NLG giảm 1,25%; TCH, DIG, AGG giảm gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu "vua" tăng tích cực, góp phần thu hẹp đà giảm đáng kể cho thị trường: BID tăng 2,51%, MSB tăng 2,98%, STB tăng 1,12%, CTG tăng 1,78%, VIB tăng 1,23%; SHB, VCB, MBB, VPB, LPB tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dịch vụ công nghiệp cũng tăng mạnh: VSC tăng trần, VJC tăng 4,28%, GEE tăng 2,02%, HAH tăng 1,46%, PC1 tăng 1,02%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán lại có sự phân hóa: VCK giảm 1,59%, HCM giảm 1,26%, TCX giảm 1,15%; VPX, MBS, VIX, VND giảm gần 1%. Ngược lại, FTS tăng 6,69%, CTS tăng 3,87%, BSI tăng 3,99%, VDS tăng 1,72%; SHS, SSI tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,74 điểm (0,1%) còn 1.806,2 điểm với 129 mã giảm, 174 mã tăng và 65 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 10,58 điểm (3,31%) lên 330,2 điểm với 66 mã tăng, 59 mã giảm và 64 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.200 tỷ đồng, tăng 7.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên đến hơn 3.078 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VIC bị bán ròng mạnh nhất, đến gần 2.237 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 283 tỷ đồng và VHM gần 236 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN