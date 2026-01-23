Tiếp lửa tình yêu biển, đảo cho hơn 2.700 học sinh

Chiều 23-1, tại Nhà thi đấu thể dục, thể thao xã Cần Giờ (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vòng thi cấp cụm xã Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dành cho học sinh THCS các xã ven biển trên địa bàn TPHCM.

Trao giải cho các thí sinh có thành tích cao nhất của phần thi trực tiếp, vòng thi cấp cụm xã Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026

Trước đó, 2.725 học sinh đến từ 6 trường THCS ở 3 xã ven biển của TPHCM (gồm Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông) đã đăng ký tham gia vòng thi trực tuyến. Từ kết quả vòng thi trực tuyến, ban tổ chức chọn ra 100 học sinh có kết quả cao nhất tiếp tục tranh tài tại phần thi trực tiếp.

Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền.

Câu hỏi của phần thi trực tiếp xoay quanh các nội dung gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển, đảo; lịch sử, địa lý, pháp lý đối với biển, đảo Việt Nam; truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và lịch sử địa phương.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Thạnh An (xã Thạnh An) chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết về biển, đảo qua sách vở. Sau khi tham gia cuộc thi, em mới hiểu hết sự thiêng liêng và những chiến công thầm lặng của Cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền đất nước. Điều đó nhắc nhở chúng em mỗi người trẻ là một cột mốc sống, có trách nhiệm bảo vệ và giới thiệu vẻ đẹp của biển, đảo quê hương đến với bạn bè quốc tế".

Trải qua các phần thi sôi nổi, em Phạm Lê Thiên Kim, học sinh lớp 6/3, Trường THCS An Thới Đông (xã An Thới Đông) đã xuất sắc giành giải Nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Đại tá Cao Xuân Quận trao giải cho các thí sinh có thành tích cao nhất của phần thi trực tiếp

Ngoài ra, 5 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ đại diện TPHCM tham gia vòng thi chung kết khu vực phía Nam (cùng 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp), dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 15 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trao tặng xe đạp cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại tá Cao Xuân Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: "Cuộc thi đã trở thành hoạt động có ý nghĩa giáo dục và chính trị sâu sắc, đồng thời là sân chơi bổ ích, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tích cực hưởng ứng và tham gia. Qua đó, cuộc thi khơi dậy cho học sinh niềm say mê tìm hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Ở quy mô cả nước, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, 195 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã được tổ chức trên địa bàn các tỉnh, thành phố, với tổng cộng hơn 450.000 học sinh tham gia.

