Đà Nẵng: Chung tay gom góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Ngày 22-11, tại TP Đà Nẵng, người dân gom góp hàng tấn nhu yếu phẩm, khẩn trương vận chuyển đến các tỉnh Nam Trung bộ, nơi đang căng mình chống chọi với thiệt hại do mưa lũ.

Người dân Đà Nẵng khẩn trương vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh Nam Trung bộ

Từ sáng sớm 22-11, tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, từng chuyến xe máy, xe tải lớn nhỏ liên tục dừng lại, chở theo đầy ắp những thùng nước uống, mì tôm, bánh chưng, áo phao, thuốc cảm sốt, băng gạc và hàng loạt vật dụng thiết yếu. Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Tại số 26 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), nhóm bạn trẻ tình nguyện thuộc nhóm SOS Đà Nẵng tất bật phân loại hàng hóa, nhanh tay bốc xếp từng thùng hàng chất lên xe cứu trợ.

Người dân hỗ trợ khuân vác, sắp xếp và phân loại hàng cứu trợ

Hàng tấn lương thực được người dân, doanh nghiệp chung tay gom góp, hướng về vùng lũ

Anh Hà Ngọc Đào (thành viên nhóm SOS Đà Nẵng) cho biết, tính đến sáng nay, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. “Với chúng tôi, mỗi thùng mì tôm, mỗi gói thuốc gửi đi giống như gửi một lời nhắn: Bà con ơi! Cố thêm chút nữa, chúng tôi đang tới đây”, anh Đào nói.

Hàng hóa liên tục được người dân vận chuyển đến các điểm tập kết

Tại điểm tập kết trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu), mì tôm, bánh, sữa, thuốc, quần áo… liên tục được gửi đến. Có cụ già mang ra vài ký gạo, có người công nhân gửi vội thùng mì tôm vừa mua ở siêu thị, nhiều bạn trẻ mang theo quần áo ấm... góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con Nam Trung bộ sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền (phường Hải Châu) cho hay, sau khi phân loại, đóng gói, đoàn sẽ khẩn trương di chuyển đến các vùng ngập sâu thuộc tỉnh Đắk Lắk. Đối với những chuyến hàng sau sẽ liên hệ với chính quyền địa phương các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, để chính quyền tiếp cận và hỗ trợ người dân.

“Miền Trung mình khắc nghiệt, ai cũng hiểu. Nhìn bà con Nam Trung bộ đang chạy lũ mà tôi nhớ trận lũ ở Đà Nẵng cuối tháng 10 vừa qua. Khi khó nhất, chỉ cần một thùng mì, một chai nước cũng quý như vàng. Giờ mình còn đứng ở nơi khô ráo thì góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mong bà con cố gắng vượt qua”, chị Huyền chia sẻ.

Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền, phụ trách tiếp nhận hàng cứu trợ tại điểm Trần Quốc Toản

Bên cạnh nguồn hàng hóa do người dân tự nguyện đóng góp, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng nhanh chóng tham gia, hỗ trợ phương tiện vận chuyển và bổ sung thêm nhu yếu phẩm. Các đội tình nguyện viên túc trực phân loại, đóng gói và ghi chú rõ ràng từng kiện hàng, đồng thời kết nối với chính quyền địa phương để đảm bảo việc phân bổ thuận lợi và đúng nhu cầu.

Chỉ trong một buổi sáng, người dân Đà Nẵng đã quyên góp hàng tấn nhu yếu phẩm. Những chuyến xe cứu trợ đầu tiên đã lăn bánh, hướng về các tỉnh đang bị cô lập do nước lũ như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa…

Dù thời tiết xấu, đường sá bị chia cắt, các đoàn thiện nguyện vẫn kiên trì với mục tiêu đưa hàng tới tận tay người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Mang theo đó không chỉ là lương thực, thuốc men, mà còn là niềm tin và sự ấm áp của tình người.

Hàng hóa được phân loại trước khi vận chuyển, trao đến tay người dân

PHẠM NGA