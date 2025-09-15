Pháp luật

Tìm bị hại trong vụ án đầu tư 490 tỷ đồng vào tiền ảo

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo tìm bị hại trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2024 tại địa phương và một số tỉnh, thành trên cả nước.

nhieu-cam-bay-khi-dau-tu-tien-ao.jpg
Ảnh minh họa

Chiều 15-9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng tháng 5-2024, Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) cùng một số đối tượng lập dự án đồng tiền điện tử, lấy tên là Kittyrun (ký hiệu KTR).

Dự án hoạt động theo mô hình đa cấp. mỗi khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1USDT bằng 1USD) vào dự án, thì sẽ được chia tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần chia cho người tạo lập dự án…

Theo quy định của nhóm này, mỗi lần đầu tư vào dự án là 32USDT, sau đó người đầu tư sẽ được cộng phần trăm hoa hồng từ 18% đến 20%. Số phần trăm hoa hồng này được quy đổi ra tiền USDT để hưởng lợi.

Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận để thu hút các nhà đầu tư nạp tiền rồi chiếm đoạt, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập gần 18.000 ví điện tử, nạp số tiền quy đổi ra VND khoảng 490 tỷ đồng. trong đó, cơ quan công an bước đầu xác định, số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt là hơn 15,3 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo tìm bị hại trong vụ án này để có sự hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết…

GIA KHÁNH

