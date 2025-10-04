Pháp luật

An ninh - trật tự

Vận động người dân tố giác tội phạm ẩn nấp trong nhà trọ

SGGP

Trên địa bàn phường Thuận Giao (TPHCM) có hơn 3.100 cơ sở trọ, đáp ứng nhu cầu lưu trú của người lao động. Tuy nhiên, nguy cơ mất an ninh trật tự ở các cơ sở trọ, trong đó có tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và tín dụng đen là vấn đề địa phương luôn quan tâm, chủ động phòng ngừa.

RA QUÂN.jpg
Công an phường Thuận Giao và các lực lượng phối hợp ra quân tuần tra trấn áp tội phạm

Ngày 4-10, phường Thuận Giao phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đợt cao điểm này sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các khu nhà trọ; tăng cường tuyên truyền pháp luật để người dân cảnh giác trước các loại tội phạm thường ẩn nấp trong các khu nhà trọ, như tội phạm ma túy, cho vay tín dụng đen, tội phạm trộm cắp tài sản...

THIEU TA CAM.jpg
Thiếu tá Lương Minh Cảm, trưởng Công an phường Thuận Giao động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn

Trung tá Trần Thanh Quang, phó trưởng Công an phường Thuận Giao cho biết, nhờ vận động, thời gian qua, các chủ nhà trọ đã mạnh dạn cung cấp nhiều thông tin giúp công an địa phương kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy.

Ngày 4-10, Ban chỉ đạo 138 phường Thuận Giao đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ công tác chung 3 trong 1: Lắng nghe - tuyên truyền - hỗ trợ người dân”; nhân rộng mô hình “SOS an ninh, trật tự” và tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

RA MẮT.jpg
Ban chỉ đạo “Tổ công tác chung 3 trong 1: Lắng nghe - tuyên truyền - hỗ trợ người dân” phường Thuận Giao ra mắt
VĂN CHÂU

Từ khóa

phường thuận giao tin dụng đen trấn áp tội phạm tội phạm ma túy nhà trọ

