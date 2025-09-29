Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông

Sự kiện có sự tham dự của trên 2.700 đại biểu, trong đó có gần 2.000 cán bộ đã nghỉ hưu thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Chiều 29-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BC-VT), 66 năm ngành KH-CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành, địa phương, khách quốc tế.

Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3-2025, khi Bộ KH-CN và Bộ TT-TT hợp nhất thành Bộ KH-CN mới. Lễ kỷ niệm là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, kỹ sư từng gắn bó trong chặng đường phát triển ngành. Sự kiện có sự tham dự của trên 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có gần 2.000 cán bộ đã nghỉ hưu thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Ngoài phần lễ trang trọng, sự kiện còn có triển lãm thành tựu của ngành BC-VT, ngành KH-CN, được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, từ kháng chiến đến xây dựng và đổi mới, hội nhập, hướng tới kỷ nguyên mới. Nhiều hiện vật tiêu biểu sẽ được trưng bày như: vũ khí, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1… và các hiện vật quý khác.

Tại khu trưng bày, điểm nhấn là bảo tàng số, nơi lưu trữ dữ liệu của hơn 162.000 cán bộ hai ngành qua các thời kỳ. Khách tham quan có thể tra cứu thông tin về bản thân, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo từng công tác. Khu tưởng niệm cũng được dựng ở vị trí trang trọng, chứa thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ BC-VT và KH-CN trong kháng chiến.

Triển lãm cũng giới thiệu bộ tem kỷ niệm 80 năm và “sách vàng” ghi lại nhân vật, sự kiện, hình ảnh theo từng chặng đường. Các cuốn sách được sắp đặt thành hình số 80, biểu trưng cho hành trình 8 thập kỷ và khát vọng mở ra những cột mốc mới.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Bộ KH-CN đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với đóng góp của tập thể Bộ KH-CN và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành BC-VT, 66 năm ngành KH-CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I không chỉ là dịp để tri ân, tự hào về chặng đường đã qua, mà còn là lời khẳng định và cam kết cho hành trình mới. Thế hệ hôm nay của hai ngành mang trên mình sứ mệnh viết tiếp trang sử vẻ vang bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự.

Với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị làm kim chỉ nam, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực trung tâm, là đột phá chiến lược để Việt Nam bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia phát triển, hùng cường.

