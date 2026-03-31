Tổng thu ngân sách quý 1 của phường Vũng Tàu ước đạt hơn 298 tỷ đồng

Ngày 31-3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 3, quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026.

Là phường trung tâm du lịch biển của TPHCM, Vũng Tàu ghi nhận nhiều kết quả nổi bật ngay từ đầu năm trên cả 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và cải cách hành chính. Đáng chú ý, trên lĩnh vực cải cách hành chính, địa phương tăng 85 bậc, tiếp tục khẳng định nỗ lực xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Là quý đầu tiên của năm 2026, phường Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là các mặt: công tác chỉnh trang đô thị và chăm lo Tết cho người dân; đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tổ chức bầu cử thành công, đúng quy định pháp luật và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Song song đó, phường đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, tạo đà tăng trưởng với tổng doanh thu các ngành kinh tế trên địa bàn Quý I đạt 9.884 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý 1 ước đạt hơn 298 tỷ đồng, đạt 32,8% kế hoạch thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 129 tỷ đồng, tương ứng 14,8% dự toán.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quý 1. Ảnh: QUANG VŨ

Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ với hơn 15.696 đối tượng được chi trả trợ cấp, lương hưu và bảo trợ xã hội, tổng kinh phí hơn 23,3 tỷ đồng. Về lĩnh vực cải cách hành chính, phường đã giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt tỷ lệ 95,2%. Đặc biệt, địa phương vươn lên xếp hạng 39/168 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 85 bậc so với cuối năm 2025.

Phường Vũng Tàu tiên phong đưa robot lễ tân AI vào phục vụ hành chính công. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện các khu phố đã thảo luận, kiến nghị các nội dung một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, phường Vũng Tàu phát động phong trào “Mỗi người một sáng kiến – Chung tay xây dựng địa phương văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”.

Các vận động viên biểu diễn thuyền buồm tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

