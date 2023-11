TP Thủ Đức: Một người nước ngoài bị phạt tiền, tạm giữ xe và bị tước giấy phép lái xe có thời hạn do vi phạm nồng độ cồn

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), PC08, Công an TPHCM cho biết, đơn vị phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, khuya 15 và rạng sáng 16-11, Đội CSGT Cát Lái, Phòng PC08 phối hợp với Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của (phường An Phú, TP Thủ Đức). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông B.J.B. (sinh năm 1962, quốc tịch Pháp) lái xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả, CSGT xác định, ông B. có nồng độ cồn 0,423 mg/lít khí thở. Ông B. không xuất trình được giấy tờ xe, GPLX, giấy tờ tùy thân và chỉ trưng hình ảnh hộ chiếu khá mờ lưu trong điện thoại.

Sau 1 giờ làm việc, ông B. mới ký vào biên bản, chấp nhận bị tạm giữ phương tiện. Ông B. bị lập biên bản xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước GPLX 22-24 tháng.

Trong nhiều giờ, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhiều người lái xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.