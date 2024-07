TPHCM: Đề xuất giảm học phí và bổ sung khoản thu dịch vụ cho năm học 2024-2025

Cụ thể, mức học phí được UBND TPHCM đề xuất áp dụng cho năm học 2024-2025 như sau:

Trong đó, nhóm 1 gồm TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.

Nhóm 2 gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Như vậy, mức thu học phí mới được đề xuất cho năm học 2024-2025 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 và giảm so với năm học 2023-2024.

Riêng đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, học phí được áp dụng tương đương với học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Bên cạnh đó, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (online) được quy định bằng 50% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập theo hình thức học trực tiếp.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) trong ngày tổng kết năm học 2023-2024

Dịp này, UBND TPHCM cũng có tờ trình HĐND TPHCM về ban hành nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục thay thế cho Nghị quyết 04 áp dụng năm học 2023-2024 đã hết hiệu lực thi hành.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh một số khoản thu như: tăng mức thu tối đa đối với dịch vụ sử dụng máy lạnh từ 50.000 đồng lên 110.000 đồng/học sinh/tháng đối với các phòng học chưa được trang bị sẵn máy lạnh phải đi thuê; điều chỉnh tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè thành dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ngoài giờ, trong đó bao gồm thêm dịch vụ trông giữ trẻ trong ngày nghỉ (không bao gồm ngày lễ, tết và tiền ăn)...

Theo UBND TP, việc quy định khoản thu và mức thu "Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ" đối với cơ sở giáo dục mầm non sẽ tạo điều kiện để phụ huynh an tâm làm việc, về phía các cơ sở giáo dục mầm non có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện triển khai, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội một cách đúng quy định. Đồng thời, là căn cứ để các cơ quan chức năng kiểm soát, quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo về chất lượng chăm sóc và an toàn cho trẻ.

THU TÂM