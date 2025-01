TPHCM khen thưởng các đơn vị phá 5 đường dây ma túy khủng

Dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi...

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo Công an TPHCM, huyện Củ Chi tham dự buổi lễ. Ảnh: CATP

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04); Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Kỹ thuật hình sự; Đội 3, Phòng PC04; Công an huyện Củ Chi; Công an quận 8; Đội 7 Phòng CSGT (PC08); Viện KSND quận 8; Phòng PC04, Công an tỉnh Long An; Phòng 5 Cục C04; Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Chi Cục Hải quan chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TPHCM...

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo Công an TPHCM, huyện Củ Chi trao khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CATP

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CATP

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao công tác chủ động phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, Công an các phường, xã để thực hiện tốt công tác nhận diện và quyết liệt xử lý tận gốc, rễ, tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: CATP

Trước đó, Công an TPHCM đã triệt phá 5 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM. Đến nay, Công an đã khởi tố 5 vụ án, khởi tố bị can với 32 người để điều tra về các tội danh như: vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, công an thu giữ hơn 40kg ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan; tiếp tục truy xét mở rộng vụ án, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm, xử lý triệt để đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

TRUNG DŨNG