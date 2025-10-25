Vun đắp lớp sinh viên TPHCM “sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập”

Tối 25-10, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) đã diễn ra chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM (25-10-1995 - 25-10-2025).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM...

Đồng chí Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM vinh dự kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Hòa trong dòng chảy phát triển của thành phố, các thế hệ cán bộ Hội và hội viên từ những ngày đầu đã đặt những viên gạch đầu tiên cho phong trào sinh viên thời kỳ “đổi mới”, vừa chăm lo đời sống, vừa nâng cao kiến thức, kỹ năng cho sinh viên.

Từ nền tảng đó, nhiều hoạt động tình nguyện, chương trình rèn luyện được hình thành, tạo môi trường để sinh viên cống hiến và trưởng thành. Ngoài giảng đường và những trang giáo trình, tổ chức Hội còn mở ra những “lớp học mới” – lớp học từ trong nhân dân, nơi sinh viên được cảm nhận, sẻ chia và trăn trở trước các vấn đề của cuộc sống.

Từ “mái nhà” này, nhiều cán bộ trẻ, công dân ưu tú đã được bồi dưỡng, trưởng thành, góp phần vào sự phát triển của thành phố và đất nước với tinh thần sáng tạo, năng động và khát khao cống hiến.

Bước sang cột mốc 30 năm, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục hành trình mới trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ của thành phố. Quy mô của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM đến nay đã tăng hơn 650.000 sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM qua các thời kỳ

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa, tổ chức Hội sẽ cùng nhà trường vun đắp những lớp sinh viên “sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập”. Cùng với đó, tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

“Để từ đó, đóng góp cho nguồn nhân lực của thành phố; bồi dưỡng những công dân trẻ năng động, dám nghĩ, biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa nói.

Giao lưu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM qua các thời kỳ

Tại chương trình, đã diễn ra phần giao lưu giữa cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM qua các thời kỳ.

