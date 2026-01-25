TPHCM tri ân người lao động thu gom rác dân lập

Tối 24-1, Báo Tuổi trẻ cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) tổ chức Chương trình “Tết yêu thương năm 2026 ”. Tham dự chương trình có với sự tham gia của hơn 300 người lao động thu gom rác dân lập.

Người lao động thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình nằm trong chuỗi dự án Việt Nam Xanh do Báo Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam cùng Cục biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và môi trường khởi xướng và triển khai từ năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban Tổ chức Hành chính Báo Tuổi Trẻ chia sẻ tại chương trình. Ảnh: TH

Bà Nguyễn Thị Phương Hà, Phó Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phát biểu tại chương trình. Ảnh: TH

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Phương Hà, Phó Chủ tịch Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi không xem việc đồng hành cùng lực lượng thu gom rác dân lập là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà xuất phát từ cam kết trách nhiệm và sự công bằng.

Tính đến nay, thông qua các chương trình hỗ trợ trực tiếp, PRO Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 5.000 cô chú, anh chị thu gom rác dân lập; tổ chức tập huấn an toàn lao động cho gần 600 người lao động và trao gần 3.000 gói bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế... Những con số này tuy nhỏ bé so với sự đóng góp của các anh chị, nhưng là minh chứng cho cam kết trong chuỗi giá trị tuần hoàn, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Người lao động nhận quà tết từ Chương trình "Tết yêu thương năm 2026". Ảnh: THANH HIỀN

Không dừng lại ở hoạt động chăm lo Tết, chương trình còn là dịp để các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu những câu chuyện đời thường, những khó khăn trong quá trình mưu sinh của người lao động. Từ sự thấu hiểu đó, chương trình góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, mở ra những hướng tiếp cận và giải pháp hỗ trợ mang tính dài hạn, hướng đến cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống thu gom - tái chế.

THANH HIỀN