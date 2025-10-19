TPHCM tuyên dương 145 nữ lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày 19-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức tuyên dương 145 gương điển hình phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tuyên dương gương điển hình phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại TPHCM

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân, khẳng định Tổng LĐLĐ Việt Nam và tổ chức Công đoàn TPHCM luôn quan tâm, ghi nhận, phát huy vai trò của lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, luôn duy trì tổ chức và phát triển phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp công đoàn còn chủ động sáng tạo và cụ thể hóa nội dung phong trào phù hợp với thực tiễn, với từng ngành nghề. Bên cạnh đó, phong trào luôn có sự gắn kết với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

“Qua đó ngày càng khẳng định phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành nhu cầu tự thân, khát vọng vươn lên của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, để tỏa sáng cả trên hai phương diện gia đình và xã hội”, ông Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh.

Theo ông Huỳnh Thanh Xuân, với hơn 23.000 công đoàn cơ sở và khoảng 2,5 triệu đoàn viên, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn TPHCM phát động có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các gương điển hình phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được tuyên dương

Qua đó, có hơn 385.172 lượt nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; hàng ngàn sáng kiến, đề tài, mô hình cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính do lao động nữ đề xuất được áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu như: Phụ nữ 4.0 - Sáng tạo trong chuyển đổi số, tổ nữ công xanh, sạch, đẹp, góc chia sẻ yêu thương,… đã tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Biểu dương các gương điển hình được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan tuyên dương các điển hình

Ông Huỳnh Thanh Xuân cho rằng, những thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của tổ chức Công đoàn TPHCM là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực bền bỉ và ý chí vươn lên của hàng triệu nữ đoàn viên - những người đã âm thầm cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh tuyên dương các điển hình

Để phong trào tiếp tục lan tỏa, ông Huỳnh Thanh Xuân đề nghị các cấp Công đoàn TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công theo hướng linh hoạt, sáng tạo, gần gũi với cơ sở; gắn với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho lao động nữ, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê, mẹ đơn thân.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành.

Các điển hình được tuyên dương

Giai đoạn 2020 – 2025, có hơn 1,3 triệu phụ nữ đăng ký tham gia phong trào, có hơn 1,1 triệu lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào đã vận động được 60.594 lượt phụ nữ học văn hóa, 136.174 lượt chị học chính trị, 111.370 lượt chị học chuyên môn nghiệp vụ, 201.675 lượt chị thi tay nghề nâng bậc thợ.

Các điển hình được tuyên dương

Các cấp công đoàn đã giới thiệu 23.151 nữ đoàn viên công đoàn ưu tú, có thành tích tiêu biểu cho Đảng và đã kết nạp 5.544 nữ đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng.

Các gương điển hình đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 19-10, đoàn nữ CNVC-LĐ Công đoàn TPHCM Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan, làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM). Các cán bộ Công đoàn và nữ CNVC-LĐ tiêu biểu TPHCM tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: DUY PHÚ Sự kiện nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn qua hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý lưu giữ tại bảo tàng.

THÁI PHƯƠNG