TPHCM và tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) xúc tiến hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ

Chiều 16-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đã tiếp và làm việc với ông Kim Hyeon-Gon, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, cùng đoàn đại biểu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeonggi nói riêng. Với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, TPHCM hoan nghênh các sáng kiến kết nối doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển khu công nghệ cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và khuyến khích mô hình doanh nghiệp công nghiệp 4.0, việc hợp tác với một trung tâm công nghiệp – công nghệ hàng đầu như Gyeonggi sẽ tạo điều kiện để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phía mình, ông Kim Hyeon-Gon đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Gyeonggi. Ông tin tưởng, với nhiều điểm tương đồng như cùng giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tập trung phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ có nền tảng phát triển vững chắc. Ông Kim Hyeon-Gon đề nghị tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động giao lưu nhân dân, diễn đàn doanh nghiệp và các chương trình hợp tác đào tạo để tăng cường kết nối về văn hóa, kinh tế và khoa học.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ nhất trí với đề xuất của ông Kim Hyeon-Gon về phối hợp đào tạo, đồng thời khẳng định TPHCM sẵn sàng thúc đẩy các chương trình hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý đô thị, cũng như trong giáo dục và văn hóa.

Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM cũng chia sẻ mong muốn tăng cường giao lưu không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ mà còn mở rộng sang các địa phương có thế mạnh về du lịch và cảng biển.

