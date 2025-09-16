TPHCM và TP Busan (Hàn Quốc) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phúc lợi và môi trường

Sáng 16-9, tại trụ sở HĐND và UBND TPHCM, đồng chí Cao Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng TP Busan (Hàn Quốc) do ông Yoon Tae-han, Trưởng Ban Phúc lợi và Môi trường, dẫn đầu đến thăm và làm việc.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : XUÂN HẠNH

Tham dự buổi tiếp có đại diện các Ban HĐND TPHCM: Văn hóa - Xã hội, Đô thị, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, cùng đại diện các đơn vị chức năng liên quan như Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Đồng chí Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thanh Bình nhấn mạnh TPHCM đang ưu tiên đẩy mạnh cải thiện hạ tầng, nâng cao phúc lợi xã hội, kiểm soát khí thải và thúc đẩy các giải pháp công nghệ xanh trong quản lý đô thị thông minh. Trong tiến trình đó, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ các đô thị phát triển như Busan, có ý nghĩa quan trọng.

Ông Yoon Tae-han, Trưởng Ban Phúc lợi và Môi trường, Hội đồng Thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh : XUÂN HẠNH

Theo đồng chí Cao Thanh Bình, đây là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý môi trường, xử lý nước thải, cũng như các chính sách an sinh xã hội, hướng tới xây dựng đô thị xanh bền vững, hiện đại.

Ông Yoon Tae-han tặng quà lưu niệm đến đồng chí Cao Thanh Bình. Ảnh : XUÂN HẠNH

Về phía Hàn Quốc, ông Yoon Tae-han, nhấn mạnh buổi gặp gỡ diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi TPHCM và Busan vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa, đồng thời gần đây cũng chứng kiến sự kiện quan trọng là khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan. Ông cho rằng, đây chính là thời điểm chiến lược để hai thành phố năng động hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi, kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Cao Thanh Bình tặng quà lưu niệm đến ông Yoon Tae-han. Ảnh : XUÂN HANH

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành hai bên đã thảo luận về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác sâu rộng như: phúc lợi xã hội, quản lý chất lượng môi trường, xử lý nước thải, hạ tầng đô thị, du lịch và văn hóa cộng đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Ông Yoon Tae-han bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực của TPHCM, đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc lần này sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa TPHCM và Busan.

XUÂN HẠNH