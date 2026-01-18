Đây là điểm nhấn của chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đợt 1 năm 2026 được tổ chức tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị.

Ngày 18-1, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Phùng và Nhóm thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ TP Hải Phòng tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đợt 1 năm 2026.

Trao hơn 800 suất quà tặng học sinh và đồng bào nơi biên cương

Ngoài chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề Biên cương Tổ quốc, Ban tổ chức chương trình đã trao 176 suất quà (tiền mặt, nhu yếu phẩm) tặng 176 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; 650 suất quà (quần áo ấm, ba lô, suất ăn dinh dưỡng) cho các cháu học sinh thuộc các khối mầm non, tiểu học, THCS xã Hướng Phùng; 18 chiếc xe đạp cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; 150kg lúa giống TBR 97 cao cấp cho các hộ dân thuộc thôn Mới, Xa Ry, Cheng của xã Hướng Phùng.

Tổng giá trị các phần quà trên 250 triệu đồng.

Trao xe đạp và lúa giống tặng học sinh và đồng bào nơi biên cương

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội hướng về nhân dân ở khu vực biên giới. Thông qua chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng BĐBP, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

THỦY HOÀNG