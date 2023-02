Triệt phá băng nhóm thực hiện hơn 30 vụ cướp ở Đồng Nai

Ngày 16-2, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, bắt giữ 9 nghi can thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Các nghi can bị bắt gồm Huỳnh Tuấn Khang, Phan Hoàng Hưởng, Huỳnh Văn Đạt, Nguyễn Thanh Bình, Trần Chí Hiện, Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Đại Ân, Trần Đại Nghĩa và Nguyễn Nhựt Anh, có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, từ thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023, dọc các tuyến Quốc lộ 51, đường tỉnh 769, đường Phùng Hưng thuộc địa bàn huyện Long Thành và TP Biên Hòa liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Nhóm này sử dụng xe máy phân khối lớn tìm người đi đường để giật dây chuyền, điện thoại. Sau khi cướp giật được tài sản, nhóm thường đạp ngã xe của bị hại và xịt hơi cay nếu bị hại và người đi đường truy đuổi.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ nhóm người trên và tại cơ quan công an, các nghi can khai đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản.

Hiện Công an huyện Long Thành đang phối hợp với công an các địa phương để điều tra, xác minh bị hại trong các vụ việc.