Triệt phá đường dây lô đề qua mạng

Ngày 19-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ và triệu tập 13 đối tượng trên địa bàn liên quan đường dây ghi số lô, số đề qua mạng xã hội. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 15-8-2023 với số tiền gần 300 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau 1 thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (44 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Để điều hành đường dây đánh bạc, Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã cấu kết với một số đối tượng khác và sử dụng mạng xã hội Viber, Zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô đề.

Với quyết tâm triệt xóa đường dây trên, ban chuyên án đã ập vào nhà số 150, đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh lô, đề tại nhà riêng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại di động và nhiều sổ sách liên quan đến quá trình phạm tội của các đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thị Nhung (40 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh), Lê Thị Thắm (34 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Trần Thị Tâm (42 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Đồng thời, triệu tập 9 đối tượng khác trú tại phường: Nam Hà, Hà Huy Tập, Bắc Hà, Đại Nài và xã Thạch Bình.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trong ngày 15-8-2023 với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.