Trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều đạn pháo, súng

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều máy cẩu hạng nặng được huy động đến hiện trường để nỗ lực trục vớt, thu dọn, xử lý xác xe tăng vừa lộ lên ở bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai).

Đến chiều tối 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vẫn đang tăng cường lực lượng, máy móc tiếp tục công tác trục vớt xác xe tăng vừa lộ lên ở bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, Gia Lai).

Cận cảnh nỗ lực trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn chiều tối 29-4. Clip: NGỌC OAI

Lực lượng chức năng huy động xe cẩu tổ chức trục vớt xác xe tăng

Theo ghi nhận PV Báo SGGP, trước đó, từ 14 giờ chiều cùng ngày, khi thủy triều bắt đầu rút cạn, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ, thợ máy cẩu được huy động để rà phá vật liệu nổ, triển khai phương án trục vớt xác xe tăng.

Nhiều đạn pháo được phát hiện, thu gom tại hiện trường

Qua công tác trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều quả đạn pháo, đạn các cỡ, một số khẩu súng, hiện vật và xương cốt tại hiện trường. Một số mảnh vỡ, bộ phận xe tăng cũng được trục vớt nhưng đa số bị hư hỏng, rỉ sét nặng.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, việc trục vớt được tiến hành khẩn trương, tranh thủ thời điểm thủy triều rút, khi xác xe tăng lộ rõ. Trước khi trục vớt, đơn vị đã tổ chức khảo sát, rà phá vật liệu nổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm nhiệm vụ.

Xe cẩu trục vớt đưa xác xe tăng lên

Lực lượng bộ đội triển khai công tác thu gom các hiện vật tại hiện trường

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, xác xe tăng thuộc đơn vị thiết giáp của quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị bỏ lại trong quá trình rút lui theo đường biển vào tháng 3-1975. Năm 2007, lực lượng chức năng từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo, được xác định cùng thuộc Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Xác xe tăng vùi sâu trong bùn cát chưa thể trục vớt được

Nhiều khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường

Tăng cường thêm xe cẩu để hỗ trợ trục vớt đến tối

>> Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

NGỌC OAI