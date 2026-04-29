Trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều đạn pháo, súng

Đến chiều tối 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vẫn đang tăng cường lực lượng, máy móc tiếp tục công tác trục vớt xác xe tăng vừa lộ lên ở bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, Gia Lai).
Theo ghi nhận PV Báo SGGP, trước đó, từ 14 giờ chiều cùng ngày, khi thủy triều bắt đầu rút cạn, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng cứu hộ, thợ máy cẩu được huy động để rà phá vật liệu nổ, triển khai phương án trục vớt xác xe tăng.
Qua công tác trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều quả đạn pháo, đạn các cỡ, một số khẩu súng, hiện vật và xương cốt tại hiện trường. Một số mảnh vỡ, bộ phận xe tăng cũng được trục vớt nhưng đa số bị hư hỏng, rỉ sét nặng.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, việc trục vớt được tiến hành khẩn trương, tranh thủ thời điểm thủy triều rút, khi xác xe tăng lộ rõ. Trước khi trục vớt, đơn vị đã tổ chức khảo sát, rà phá vật liệu nổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm nhiệm vụ.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, xác xe tăng thuộc đơn vị thiết giáp của quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị bỏ lại trong quá trình rút lui theo đường biển vào tháng 3-1975. Năm 2007, lực lượng chức năng từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo, được xác định cùng thuộc Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa.
