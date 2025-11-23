Trước Tết Nguyên đán phải hoàn thành xây dựng lại nhà cho người dân

Vào lúc 7 giờ ngày 23-11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Đây là lần thứ hai, trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi (từ ngày 16 đến 24-11), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sau cuộc họp ngày 20-11 từ Algeria.

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người.

Về các công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được; lo hậu sự cho những người đã mất; cứu chữa những người bị thương; kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc...

Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho: Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tổng là 1.100 tỷ đồng. Quyết định này cũng đã được ban hành ngay trong sáng 23-11.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân; Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho nhân dân.

Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà (số liệu mới nhất là khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi), trước 31-1-2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân. Các địa phương xây dựng đề án cụ thể, đề xuất cách làm, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo. Với những nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới 30-11 phải xong.

Về trường lớp, Bộ GD-ĐT chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước 30-11; tiến hành sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các trường bị hư hỏng, đổ sập. Bộ GD-ĐT thống kê lại, hỗ trợ ngay, không để học sinh thiếu sách vở đi học.

Để sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí, chỉ đạo khẩn trương chi trả bảo hiểm cho các đối tượng bị thiệt hại; Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo về giống cây trồng, vật nuôi…; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện khoanh, giãn, hoãn nợ, triển khai gói tín dụng cho khôi phục sản xuất, kinh doanh; Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông sớm nhất có thể, tiến hành các thủ tục trong tình trạng khẩn cấp để làm nhanh nhất.

Thủ tướng cũng chỉ đạo khẩn trương khôi phục viễn thông, điện, khôi phục sản xuất kinh doanh; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, găm hàng đội giá, bất ổn thị trường.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan liên quan rà soát việc vận hành hồ chứa; các địa phương nghiên cứu các giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh phân công các đồng chí thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành xuống tận cơ sở. Tất cả những điểm nóng như những nơi còn bị ngập lụt, chia cắt… phải có mặt các lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình và chỉ huy, chỉ đạo. Các địa phương thông báo đầu mối, địa điểm tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, để việc hỗ trợ hệ thống, trật tự, phân bổ phù hợp, hiệu quả nhất.

LÂM NGUYÊN