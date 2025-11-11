Trường Sa cứu người đàn ông bị tràn máu màng phổi khi lặn

Ngày 11-11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa cử tổ cấp cứu đường không ra đặc khu Trường Sa để phẫu thuật xử lý tràn khí, tràn máu màng phổi cho người bệnh bị tai nạn lao động và vận chuyển về đất liền an toàn.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh

Khoảng 14 giờ ngày 8-11, anh H.N.K. (35 tuổi, quê xã Tam Hải, Đà Nẵng), trong lúc lặn sâu khoảng 11 mét tại khu vực đặc khu Trường Sa bất ngờ xuất hiện đau ngực trái, khó thở dữ dội, được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng tràn dịch, tràn khí khoang màng phổi trái lượng nhiều, nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, hệ thống Telemedicine được kích hoạt kết nối bệnh xá với Bệnh viện Quân y 175. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ đất liền, đội ngũ y bác sĩ trên đảo hồi sức tích cực, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời huy động nguồn máu tại chỗ để cứu bệnh nhân.

Trong đêm, cán bộ Trung tâm y tế Trường Sa đã thực hiện lấy máu từ các chiến sĩ tự nguyện trên đảo, thu được 1.750 ml máu toàn phần để truyền cho bệnh nhân.

Đến 7 giờ ngày 9-11, sau hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đánh giá tình trạng, tiên lượng rất nặng, cần vận chuyển bằng đường không khẩn cấp. Chiều cùng ngày, trực thăng của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo thiết bị y tế xử trí cho người bệnh ngay tại chỗ.

Thiếu tá - BS Nguyễn Việt Cường, Khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ê kíp ra đảo bằng trực thăng, khó khăn lớn nhất là ngoài đảo trang thiết bị không có đầy đủ, nên phải mang toàn bộ dụng cụ phẫu thuật theo.

"Chúng tôi xác định ra đảo là phải phẫu thuật mở tại chỗ, nếu không sẽ không đảm bảo vận chuyển bệnh nhân về đất liền được", Thiếu tá - BS Nguyễn Việt Cường thông tin.

Chiều tối 9-11, trực thăng đã tiếp cận đặc khu Trường Sa. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tổng lượng máu dẫn lưu màng phổi đã lên tới 3.100 ml, bệnh nhân suy kiệt nhanh, mạch yếu dần và được phẫu thuật mở ngực khẩn cấp lúc 20 giờ cùng ngày.

Người bệnh được chăm sóc y tế và theo dõi sát trên suốt chuyến bay

Trung tá, BS Phạm Trường Thanh, kíp trưởng Tổ cấp cứu đường không cho biết: sau gần 2 giờ phẫu thuật liên tục, cùng với sự hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine từ đất liền, ê kíp đã khống chế được chảy máu, cắt bỏ kén khí, bằng kỹ thuật khâu – cắt phổi vốn chỉ thực hiện ở tuyến bệnh viện Trung ương.

Trong suốt ca mổ, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Quân y 175 giám sát trực tiếp qua Telemedicine, hướng dẫn từng thao tác: xác định nguồn chảy máu, tư vấn cầm máu, đánh giá gây mê – hồi sức và tiêu chí an toàn vận chuyển.

Đến 21 giờ 45 phút, ca mổ hoàn tất, bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi, sinh hiệu ổn định, sẵn sàng vận chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo Đại tá Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, đây là ca đại phẫu đầu tiên mở khoang lồng ngực ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa, đòi hỏi chuẩn bị về truyền máu, gây mê, phẫu thuật viên, hồi sức trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn trang thiết bị.

THÀNH SƠN