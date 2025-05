Truy bắt nhóm đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông tại Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến một người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay trái tại TP Bảo Lộc.

Theo thông tin ban đầu, tối 6-5, ông V.Q.Đ. (41 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đang ở trong phòng trọ tại hẻm 95, đường Phan Đăng Lưu, phường 1 thì bất ngờ có nhóm 4 – 5 người tìm đến. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc bỏ chạy, ông Đ. bị nhóm đối tượng dùng dao truy đuổi và chém đứt lìa bàn tay trái.

Cơ quan chức năng túc trực tại khu vực xảy ra vụ việc

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, sau đó chuyển viện về TPHCM để tiếp tục điều trị.

Bàn tay của nạn nhân bị các đối tượng chém lìa sau vụ ẩu đả

Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 1 (TP Bảo Lộc) tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính và động cơ gây án của các đối tượng liên quan.

ĐOÀN KIÊN