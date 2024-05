Truy nã giám đốc làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 22-5, Công an TPHCM cho biết, bà Nguyễn Bạch Vân (sinh năm 1968, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ quận 1, TPHCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Tổng hợp Phát Đạt vi có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an TPHCM, bà Vân là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH SX TMDV Tổng hợp Phát Đạt (gọi tắt Công ty Phát Đạt).

Điều tra thể hiện, Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị, UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp. Vân cũng cho lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với 2 công ty khác rồi dùng hóa đơn GTGT khống của 2 công ty này đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt giải ngân gần 23 tỷ đồng. Sau đó, Vân chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 1-2024, công an ra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vân, nhưng Vân đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Vân, xử lý theo quy định, Công an TPHCM thông báo truy tìm bị can Vân. Người dân và tổ chức phát hiện Vân ở đâu cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10, TPHCM) hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

TRUNG DŨNG