Sáng nay 20-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp có văn bản gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình chỉ đạo mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo công điện, vào lúc 7 giờ sáng nay, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,84m và mực nước hạ lưu là 8,69m, với lưu lượng về hồ 3.244m3/giây, tổng lưu lượng về hạ du 964m3/giây.

Hồ thủy điện Hòa Bình xả nước. Ảnh minh họa

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 20-10.

Ngay sau công điện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cũng ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đề nghị thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông... về việc xả nước hồ thủy điện; đồng thời rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

PHÚC HẬU