UAV đa năng tầm xa, cấp chiến lược lần đầu trình làng của Việt Nam

Máy bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa, do Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel nghiên cứu, chế tạo; lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Thành tựu đất nước.

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra ở Đông Anh (Hà Nội), ở khu vực triển lãm của Bộ Quốc phòng, rất nhiều thiết bị UAV được giới thiệu, trưng bày. Trong đó, điểm nhấn là chiếc UAV đa năng, tầm xa do VHT (thuộc Tập đoàn Viettel) nghiên cứu, chế tạo nằm ở khu triển lãm ngoài trời, gần sát các mô hình máy bay chiến đấu.

UAV đa năng, tầm xa, cấp chiến lược mang tên VU-MALE trưng bày tại triển lãm

Với ký hiệu VU-MALE, đây là UAV đa năng tầm xa, cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin nhờ khả năng mang đa tải.

VU-MALE có sải cánh 14m, chiều dài thân 8,5m. Đây là một trong những UAV lớn nhất do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo

Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

Khối lượng cất cánh là VU-MALE là 1.500kg; khối lượng tải tối đa 500kg

Các kỹ sư Viettel cho biết, VU-MALE có thể tải được quang điện tử, radar, thực hiện tác chiến điện tử; hoặc lắp đặt tên lửa loại nhẹ, bom thông minh khi thực hiện nhiệm vụ.

VU-MALE có trần bay 10km, có thể bay liên tục 24 giờ với dải tốc độ hành trình 140 - 180km/giờ và vận tốc tối đa là 200km/giờ. UAV này có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát và tấn công mục tiêu.

TRẦN BÌNH