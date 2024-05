Vào mùa... lo đuối nước

Lực lượng cứu hộ được tăng cường ứng trực tại các bãi tắm ở TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ tháng 4-2024 đến nay, bãi biển ở quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xảy ra 2 vụ đuối nước làm 5 người tử vong. Các nạn nhân bị nạn do tắm tại khu vực nguy hiểm đã có cắm biển cảnh báo và ngoài khung giờ trực của lực lượng cứu hộ. Theo anh Nguyễn Văn Sẻ, nhân viên đội cứu hộ bãi biển Đà Nẵng, thời tiết giao mùa, theo sự vận động của những dòng hải lưu, các bãi biển sẽ xuất hiện những dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm. Do vùng nước lặng, không có sóng khiến du khách nhầm tưởng là vùng an toàn. Mặc dù tại những khu vực bãi biển tiềm ẩn nguy hiểm đã có biển báo cấm hoặc biển cảnh báo nhưng thi thoảng vẫn xảy ra đuối nước.

Trong khi đó, tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có nhiều đoạn sông, suối với cảnh sắc đẹp, mát mẻ nên thu hút đông đảo người dân, du khách đến du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, nhiều điểm tắm trên sông, suối đều tự phát, không có người giám sát, thiếu các trang thiết bị phòng hộ dẫn đến một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra. Theo ông Trương Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền và cắm biển cấm tắm tại một số khu vực thường xuyên xảy ra đuối nước, nhưng người dân, du khách vẫn phớt lờ cảnh báo. Khi phát hiện các trường hợp tắm ở khu vực cấm, lực lượng chức năng chỉ dừng lại ở mức ngăn chặn vì chưa có biện pháp chế tài xử lý!

Tương tự, tại xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cũng có nhiều khe suối đẹp và phát sinh các điểm du lịch tự phát, nguy cơ gây đuối nước cho người dân, du khách. Ở khu vực hạ nguồn Khe Nước Lạnh (xã Trường Xuân), 2 hộ dân Hồ Thị Đoan và Hồ Thị Đăng (bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã dựng lên khu du lịch tự phát dọc khe suối và ngày 30-4 vừa qua, một du khách 52 tuổi tử vong do đuối nước tại khu du lịch tự phát này. Theo lực lượng chức năng xã Trường Xuân, khi tắm, du khách này không mặc áo phao, khu vực khe suối không có lực lượng cứu hộ. Ông Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết, ở khu du lịch tự phát, địa phương đã yêu cầu tháo dỡ vì không được cấp phép, không có lực lượng cứu nạn cứu hộ. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng huy động 100% lực lượng cứu nạn cứu hộ trực tại các bãi tắm; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội viên các đội cứu nạn cứu hộ.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết, ban đã bố trí 95 đội viên cứu hộ thành 20 tổ ứng trực trong thời gian cao điểm, tại vị trí có bãi tắm đêm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí nhân viên cứu hộ tuần tra dọc tuyến biển. Bên cạnh đó, đơn vị lắp đặt thêm bảng khuyến cáo, thông báo giờ trực và bảng cấm tắm tại khu vực nguy hiểm, cảnh báo trên hệ thống loa phát thanh về tình hình thời tiết, biển động. Đơn vị cũng gửi đến địa phương ven biển, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về các nội quy, quy định và khuyến cáo khi tắm tại các bãi biển trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Vũ khuyến cáo, khu vực tắm biển là khu vực được giăng phao giới hạn an toàn, có nhân viên cứu hộ ứng trực. Người dân cần tuân thủ các bảng hướng dẫn như khởi động làm nóng cơ thể trước khi tắm biển. Trẻ em khi đi tắm biển yêu cầu phải có áo phao và người lớn đi kèm. Không tắm biển khi có sóng to hay cơ thể mệt mỏi; tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh bằng còi, cờ của nhân viên cứu hộ để tránh sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, tại những khu vực biển không có sóng bạc đầu thì tuyệt đối không tắm, vì đó là nơi có dòng chảy xa bờ.



Ngày 29-5, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bình Định đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 học sinh: Nguyễn Thái Liêm, Trần Công Du và Đỗ Lê Trí Hào (cùng học lớp 6, Trường THCS Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn khỏi đuối nước. Trước đó, ngày 10-5, các em đã dũng cảm lao ra sóng biển cứu được 3 em học sinh tiểu học bị đuối nước ở khu vực bờ biển thôn Phú Thứ (xã Mỹ Đức). NGỌC OAI

XUÂN QUỲNH - MINH PHONG