Vay hơn 21 tỷ đồng rồi đe dọa tố cáo chủ nợ cho vay lãi nặng

Ngày 1-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ Lù Thị Quyên Di (sinh năm 1984), Trần Thị Huyền Trang (sinh năm 1990, cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (sinh năm 1981, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V. (sinh năm 1977, trú xã Hòa Phú) để đáo hạn ngân hàng và nợ lãi với số tiền 21,5 tỷ đồng.

Do không muốn trả nợ nên ngày 11-9, Di đã nhờ Trang và Mạnh phối hợp đe dọa tố cáo bà V. hành vi cho vay lãi nặng. Trong 2 ngày 13-9 và 14-9, Di, Mạnh và Trang liên tục đe dọa sẽ làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V. đến cơ quan công an. Đồng thời, yêu cầu bà V. phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay.

Bị các đối tượng đe dọa, bà V. đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ và sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Cơ quan công an đang làm việc với các đối tượng

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.

MAI CƯỜNG