VN-Index giảm gần 14 điểm

Sau khi vượt 1.670 điểm trong phiên sáng, VN-Index đã lùi về dưới 1.650 điểm khi chốt phiên trước áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-3 đảo chiều giảm điểm sau 2 phiên phục hồi mạnh trước đó. Các nhóm cổ phiếu chính như tài chính, bất động sản, năng lượng đồng loạt giảm góp phần kéo VN-Index giảm gần 27 điểm trong phiên.

Cụ thể, nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) đồng loạt giảm, nhiều cổ phiếu giảm mạnh gây áp lực lên chỉ số VN-Index: BVH giảm 5,12%; STB giảm 2,57%, TCB giảm 2,11%, BID giảm 1,52%, TPB giảm 1,55%, VIB giảm 1,74%, HDB giảm 1,41%; SSI giảm 1,86%, MBS giảm 2,12%, VCK giảm 1,41%, TCX giảm 1,32%, VIX giảm 1,23%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sắc đỏ chiếm ưu thế: NLG giảm 3,07%, TCH giảm 3,64%, VRE giảm 3,04%, DXG giảm 2,12%, VHM giảm 2,98%, DIG giảm 1,81%, KDH giảm 1,55%...

Nhóm cổ phiếu năng lượng (điện, dầu khí) cũng nghiêng về sắc đỏ: PLX giảm 3,39%, GEG giảm 2,62%, GAS giảm 2,67%, POW giảm 1,87%, HDG giảm 3,27%; PVD, PVS, BSR giảm gần 1%...

Điểm sáng trên thị trường là nhóm cổ phiếu công nghiệp và phân bón - hoá chất: VTP tăng trần, GEE tăng 4,06%, CII tăng 2,25%, CTD tăng 1,66%, PC1 tăng 1,43%; DCM tăng trần, DPM tăng 5,78%, CSV tăng 2,4%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,56 điểm (0,82%) còn 1.644,63 điểm với 207 mã giảm, 123 mã tăng và 46 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,46 điểm (0,58%) còn 248,21 điểm với 95 mã giảm, 52 mã tăng và 54 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 21.700 tỷ đồng, giảm 900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt gần 23.000 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 10 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 573 tỷ đồng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục bị bán mạnh nhất với hơn 353 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 247 tỷ đồng và VCB hơn 103 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN