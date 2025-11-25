VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác nghiên cứu, xây dựng đại học số

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ nòng cốt của quốc gia với đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.

Lễ ký kết giữa VNPT và ĐHQGHN diễn ra chiều 25-11, tại Hà Nội

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ cùng triển khai nhiều chương trình trọng điểm trên các lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình đại học số.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên phối hợp xây dựng chương trình đại học và sau đại học phù hợp với nhu cầu thực tiễn của VNPT; đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật của VNPT; đồng thời mở rộng cơ chế thực tập, tuyển dụng và phát triển nhân lực chất lượng cao từ ĐHQGHN cho hệ sinh thái VNPT. Các nền tảng học tập trực tuyến, mô hình đào tạo từ xa, học tập qua dự án cũng sẽ được hai bên nghiên cứu triển khai.

Về hợp tác khoa học công nghệ, VNPT và ĐHQGHN đặt trọng tâm vào các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robotics, tự động hóa, điện toán đám mây, an toàn thông tin và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm.

Hai bên sẽ cùng thực hiện các đề tài khoa học, các dự án cấp quốc gia cũng như các chương trình hợp tác nghiên cứu có tính liên ngành và liên lĩnh vực. Một hướng quan trọng là phối hợp “thương mại hóa” kết quả nghiên cứu, đưa các sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn doanh nghiệp và đời sống xã hội.

VNPT sẽ đồng hành cùng ĐHQGHN trong phát triển hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin để xây dựng đại học thông minh tại khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Hà Nội); triển khai các nền tảng quản trị đại học thông minh, phòng thí nghiệm số, lớp học số và các giải pháp Digital Twin hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Bên cạnh đó, VNPT cũng xem xét hỗ trợ học bổng, tài trợ cơ sở vật chất nghiên cứu và các gói cước ưu đãi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN.

Lãnh đạo VNPT và ĐHQGHN trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030.

PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN cho biết, với gần 120 năm phát triển, trong đó 32 năm hoạt động theo mô hình “Đại học Quốc gia”, ĐHQGHN hiện sở hữu lực lượng cán bộ khoa học giỏi của quốc gia với hơn 5.000 cán bộ, giảng viên, gần 500 giáo sư và phó giáo sư, hơn 1.600 tiến sĩ, 42 phòng thí nghiệm trọng điểm và gần 20 viện, trung tâm nghiên cứu mạnh.

Đây là nền tảng quan trọng để ĐHQGHN tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác chiến lược toàn diện với VNPT, PGS-TS Hoàng Minh Sơn cho rằng: “Sự kiện ngày hôm nay là một cột mốc chiến lược, hiện thực hóa tinh thần “Đồng hành - Sáng tạo - Phát triển” trong gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, tri thức với thực tiễn, nghiên cứu với sản xuất, đào tạo với thị trường lao động chất lượng cao”.

Trong nhiều năm qua, không chỉ là doanh nghiệp chủ lực triển khai hạ tầng số quốc gia, từ mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đến các nền tảng số dùng chung, VNPT còn là đơn vị dẫn dắt trong phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thông qua các nền tảng quốc gia như: Cơ sở dữ liệu dân cư, Nền tảng định danh và xác thực, Cổng dịch vụ công, VNPT Cloud, VNPT AI, VNPT eKYC, VNPT IoT, các hệ sinh thái chuyển đổi số cho y tế, giáo dục, đô thị thông minh.

VNPT xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để hoàn thành sứ mệnh kiến tạo Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Vì vậy, với uy tín, năng lực và tinh thần đổi mới của mỗi bên, mục tiêu hướng tới của VNPT và ĐHQGHN là hợp tác để cùng kiến tạo những giá trị đột phá, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, giáo dục.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm khẳng định, VNPT cam kết đồng hành cùng ĐHQGHN một cách thực chất, liên tục và hiệu quả với các hành động và kế hoạch cụ thể để đưa thỏa thuận ngày hôm nay trở thành một hình mẫu hợp tác giữa doanh nghiệp - nhà trường trong kỷ nguyên số.

“Hợp tác này không chỉ mang giá trị song phương mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với quốc gia: góp phần phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng mô hình đại học tiên tiến và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam”, ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Thỏa thuận chiến lược giai đoạn 2025-2030 giữa VNPT và ĐHQGHN được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả hai bên, góp phần hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa doanh nghiệp - đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, sự hợp tác này hứa hẹn đóng góp quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

