Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Nữ cựu cán bộ công an phủ nhận cáo trạng

Chiều 24-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), với phần HĐXX xét hỏi một số bị cáo về các nội dung vụ án.

Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu cán bộ Đội Tổng hợp thuộc Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương), khai bản thân không nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của karaoke An Phú.

Theo bị cáo Hồng, lý do không nhận tội là do bản thân không nhận thi công; không mua thiết bị; không liên hệ với ông H. (ba ông Xuân, chủ cơ sở karaoke); không nhờ người khác thi công mà chỉ có vai trò liên hệ trao đổi về nguyện vọng muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm.

Bị cáo Lê Anh Xuân khai trước HĐXX rằng được ba ruột (hiện đã mất) nói thuê bà Hồng thi công hệ thống PCCC. Trong khi đó, bị cáo Linh (người trực tiếp thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy) trả lời HĐXX là được bị cáo Hồng thuê với giá 100 - 120 triệu đồng và do thời gian lâu nên không nhớ số tiền chính xác.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Như báo SGGP đã thông tin, sáng 24-10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người thiệt mạng, xảy ra ngày 6-9-2022.

Trong số 6 bị cáo, 5 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về PCCC”, gồm: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú, Bình Dương), Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thái Bình Anh).

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Thuận An) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Thuận An) đã qua đời vào tháng 6-2023 do bệnh lý, nên cơ quan công an đình chỉ điều tra đối với trường hợp này.

