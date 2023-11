Vụ án Vạn Thịnh Phát: 3 bị can người nước ngoài giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hơn 80 bị can. Quá trình điều tra xác định, nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng của các bị can.