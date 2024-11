Vụ Công ty GFDI Đà Nẵng: Khách hàng ở Bình Định như "ngồi trên lửa"

Công an tỉnh Bình Định vẫn đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến vụ việc tại chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Người dân tụ tập trước chi nhánh Công ty GFDI vào tối 8-11

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định vừa xác nhận, sau khi có thông tin Công an TP Đà Nẵng khám xét, điều tra vụ việc tại Công ty GFDI thì nhiều người dân tỉnh này đã đến chi nhánh Công ty GFDI tại TP Quy Nhơn, để đòi quyền lợi liên quan đến khoản tiền họ gửi vay.

Hiện, Công an tỉnh Bình Định đang hướng dẫn các bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ghi nhận, từ chiều 8 đến ngày 9-11, tại tòa nhà chi nhánh Công ty GFDI ở số 122A, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) có rất đông người dân đến đòi quyền lợi. Công an địa phương có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định, đi lại an toàn, hạn chế tụ tập.

Sáng 9-11, nhiều người đến chi nhánh Công ty GFDI tại TP Quy Nhơn với vẻ mặt đầy lo lắng

Trong số những người đến chi nhánh Công ty GFDI, bà Ng.T.H.H. (ở TP Quy Nhơn) cho biết, 4 tháng trước, bà ký hợp đồng với Công ty GFDI gửi vay tiền kỳ hạn lãi 6 tháng/lần. Tuy nhiên, mới gửi 4 tháng thì có tin công ty này vỡ nợ bị công an khám xét nên bà rất lo lắng.

Trong nội dung tố giác gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Định, bà Ng.T.H.H. tố cáo Công ty GFDI đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hình thức, công ty này vay tiền của bà để đầu tư, kinh doanh và trả lãi nhưng đến nay trụ sở chi nhánh công ty tại địa chỉ số 122A (đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn) đã đóng cửa.

Theo bà H., trước đây, một người quen gần nhà làm nhân viên chi nhánh Công ty GFDI tại TP Quy Nhơn giới thiệu lãi suất gửi vay của công ty này rất cao. Ban đầu, bà lo lắng vì sợ “tiền mất tật mang”, tuy nhiên sau đó, thấy lãi suất công ty cao nên vợ chồng bà quyết định gửi vay.

Một khách hàng đang làm thủ tục, đơn ở chi nhánh Công ty GFDI tại TP Quy Nhơn

“Ban đầu, tôi cũng lo lắm và dặn mình chỉ gửi 1 lần kỳ hạn 6 tháng rồi rút cả gốc lẫn lãi. Giờ tôi lo quá, đó là khoản tiền vợ chồng tôi làm lụng, tích cóp hơn 25 năm trời”, bà H. lo lắng.

Nhiều người dân đến chi nhánh Công ty GFDI Quy Nhơn giấu tên cũng phản ánh, đã làm hợp đồng cho công ty này vay ít nhất vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng để lấy lãi cao.

Nhiều người tụ tập đến chi nhánh Công ty GFDI tại TP Quy Nhơn sau khi biết công ty này bị công an khám xét, điều tra

Theo cán bộ địa phương, qua nắm bắt những khách hàng đến đòi quyền lợi ở chi nhánh Công ty GFDI, thấy rằng trong hợp đồng ký với công ty này lãi suất rất cao, có người gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận về 48 triệu đồng. Thậm chí có người gửi 1,5 tỷ đồng sau 1 năm nhận 720 triệu đồng...

Hiện, số khách hàng của Công ty GFDI tại tỉnh Bình Định không ngừng gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Bình Định để đòi quyền lợi...

Nợ hơn 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỷ đồng Như Báo SGGP thông tin, vụ việc của Công ty GFDI đang được Công an TP Đà Nẵng phụ trách điều tra, giải quyết. Bắt đầu từ ngày 8-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các bên liên quan khám xét khẩn cấp trụ sở chính và các đơn vị liên quan đến GFDI. Theo Công an TP Đà Nẵng, GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ ban đầu chỉ 80 tỷ đồng do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Khách hàng tụ tập đòi quyền lợi vào ban đêm bên ngoài chi nhánh Công ty GFDI ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Khi thành lập, công ty này xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11-2023, công ty thua lỗ, mất khả năng tài chính nên Nguyễn Quang Hoàng tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Tháng 11-2024, công ty này mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...

NGỌC OAI