Vụ học sinh lớp 10 bị đánh gãy sống mũi ở Bình Định: Công an báo cáo kết quả xác minh ban đầu

Chiều 21-12, trao đổi với PV Báo SGGP, một lãnh đạo thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, Công an xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn) đã có báo cáo ban đầu vụ nam học sinh lớp 10 Trường THPT số 3 An Nhơn bị đánh hội đồng dẫn đến nhập viện vào ngày 20-12.

Theo kết quả xác minh ban đầu vụ việc, do có mâu thuẫn từ trước giữa em Ng.T.Th. (15 tuổi) cùng em B.A.Ph. (15 tuổi, cùng học sinh khối lớp 10, Trường THPT số 3 An Nhơn) nên trong buổi học sáng 20-12 cả 2 nhắn tin qua lại, thách thức đánh nhau.

Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày (20-12), khi tan học, B.A.Ph. cùng các bạn học, gồm: L.C.L., L.T.B., Ph.S.K., B.Q.H. (cùng 15 tuổi) và Đ.Ng.Q. (16 tuổi; tất cả cùng học sinh lớp 10A5 cùng lớp với B.A.Ph.) đã chặn đường, nhảy vào đánh em Th. gây thương tích ở vùng mặt. Hậu quả, Th. bị đa chấn thương nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định.

Em Th. bị đa chấn thương mặt đang được điều trị tại bệnh viện

Theo Công an xã Nhơn Thọ, tất cả các học sinh tham gia đánh em Th. đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự quản lý của gia đình, đều có học lực trung bình. Hiện, lực lượng công an đang tiến hành làm việc với em B.A.Ph. và những học sinh có liên quan, bước đầu khai nhận do Ph. rủ rê nên tất cả tham gia đánh em Th.. Công an xã Nhơn Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu cấp trên hướng xử lý vụ việc.

Một lãnh đạo Thị ủy An Nhơn cho biết, vụ việc trên hết sức đau lòng dấy lên cảnh báo về gia tăng bạo lực học đường không chỉ ở An Nhơn mà diễn ra trên cả nước. Những em học sinh tham gia trong vụ việc đều ở tuổi nông nổi, bồng bột và nhận thức chưa đầy đủ pháp luật. Kèm theo đó, gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn nên ít quan tâm đến việc học hành và tâm lý các em để kịp thời can thiệp, nhằm giảm thiểu các sự việc đáng tiếc.

“Quan điểm chỉ đạo của chúng tôi trong vụ việc này là phải xử lý theo quy định, không có bao che. Tuy nhiên, cũng tìm giải pháp xử lý hài hòa để tạo cơ hội cho các em học sinh được quay lại học hành, giáo dục sau trở thành những người tốt cho xã hội”, vị lãnh đạo này cho biết.

Tin liên quan Học sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến gãy sống mũi, nhập viện cấp cứu

NGỌC OAI