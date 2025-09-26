Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tài xế không còn khả năng nhận thức, điều khiển hành vi

Sau khi bị bắn và đến hiện tại, Trung được xác định có bệnh lý tâm thần “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác”, ở mức độ trung bình.

Bà Hiền cùng 2 con nhỏ và di ảnh bé Bảo Tr., trước Công an tỉnh Vĩnh Long

Liên quan đến vụ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (sinh năm 2010) tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, chiều 26-9, đại diện gia đình nạn nhân đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo thư mời.

Tại buổi làm việc, điều tra viên đã công bố kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) - tài xế gây tai nạn.

Theo kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho đến ngày 28-4-2025 (thời điểm Trung bị bắn), bị can không có bệnh lý tâm thần.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn và đến hiện tại, Trung được xác định có bệnh lý tâm thần “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác”, ở mức độ trung bình.

Cơ quan giám định kết luận: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhưng đến nay, bị can đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

