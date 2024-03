Vụ sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm: Cựu Phó Phòng CSGT TPHCM đưa hối lộ 2.000 USD

Trong 254 bị can bị đề nghị truy tố vụ sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) có bị can Trần Văn Thương là cựu Phó Phòng CSGT đường bộ đường sắt, nay là Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.