Vụ sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm: Tiếp tục điều tra 5 vụ án liên quan

Liên quan đến vụ “đề nghị truy tố 254 bị can trong sai phạm ở các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK)” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 27-3, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an cấp huyện đang điều tra độc lập 5 vụ án với 55 bị can liên quan tới vụ án này.