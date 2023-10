Vụ tai nạn trên Quốc lộ 20 làm 5 người chết: Xe 16 chỗ lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có nơi quản lý

Do không quản lý chiếc xe ô tô 16 chỗ trong vụ tai nạn nên Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ GTVT không thực hiện kiểm tra công tác quản lý vận tải tại địa phương.

Ngày 12-10, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã có văn bản phản hồi về việc đoàn của Bộ GTVT sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô của Sở GTVT tỉnh Bình Thuận sau vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 làm 5 người chết.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, qua kiểm tra công tác quản lý vận tải thì chiếc xe ô tô 16 chỗ mang BKS 86B-015.75 không phải do đơn vị cấp phù hiệu, biển hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời, chiếc xe 16 chỗ này có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có nơi quản lý, không có tên đơn vị vận tải và loại xe chưa phân loại.

Vì vậy, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam không kiểm tra công tác quản lý vận tải do đơn vị quản lý.

Trước đó, liên quan đến vụ xe Thành Bưởi tông xe 16 chỗ mang BKS 86B-015.75 trên Quốc lộ 20 (tỉnh Đồng Nai) làm 5 người chết, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) có quyết định kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô của Sở GTVT TPHCM và Sở GTVT tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, rạng sáng 30-9, Hoàng Văn Tính (ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách giường nằm BKS 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi chở hơn 30 hành khách. Khi đến Km48 trên Quốc lộ 20, đoạn xã Phú Vinh, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã tông vào xe khách 16 chỗ BKS 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Hậu quả vụ việc khiến 5 người trên xe 16 chỗ chết, 4 người khác bị thương nặng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".